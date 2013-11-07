Квасневский и Кокс провели встречу с Януковичем
14:55, 07 ноября 2013Политика
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Представители миссии Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс провели встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Миссия Квасьневского и Коксп приехала в Украину уже 25-й раз
Как передает корреспондент УНИАН, на выходе из Администрации Президента Квасневский и Кокс отказались от каких-либо комментариев.
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Единственный ответ, который удалось услышать журналистам от Квасьневского, это то, что он в составе миссии уже 25-й раз посещает Украину.
Как сообщал УНИАН, во время прошлого визита миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского заявила, что на базе законопроекта народного депутата Анжелики Лабунской нужно искать необходимый консенсус по лечению осужденных за рубежом.
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