Квасневский и Кокс провели встречу с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, на выходе из Администрации Президента Квасневский и Кокс отказались от каких-либо комментариев.

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Единственный ответ, который удалось услышать журналистам от Квасьневского, это то, что он в составе миссии уже 25-й раз посещает Украину.

Как сообщал УНИАН, во время прошлого визита миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского заявила, что на базе законопроекта народного депутата Анжелики Лабунской нужно искать необходимый консенсус по лечению осужденных за рубежом.