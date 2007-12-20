Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что нельзя изменять Конституцию Украины «под ситуацию».

Об этом сообщает сайт блока «Наша Украина – Народная самооборона» со ссылкой на интервью А.ЯЦЕНЮКА журналу «Профиль».

Он отмечает, что принятие изменений в Конституцию является “вопросом очень важным”.

В то же время, по словам Председателя ВР, при принятии изменений в Конституцию следует руководствоваться несколькими принципами. А.ЯЦЕНЮК считает, что “нельзя изменять Конституцию под ситуацию, чего у нас многие желают”.

По его словам, «изменения в Конституцию - это не мгновенный процесс» и их должна разрабатывать “конституционная ассамблея или конституционный совет, куда войдут все - начиная от народных депутатов и заканчивая представителями научной элиты, общественности».

По мнению Председателя Верховной Рады, после этого должен быть проведен всенародный референдум, а затем - голосование в зале парламента. «Не нужно спешить. Ведь действующая Конституция тоже дееспособна, а правовые проблемы можно урегулировать принятием законов и решением Конституционного суда», - убежден А.ЯЦЕНЮК.