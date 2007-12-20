Яценюк считает, что нельзя изменять Конституцию под ситуацию
Спикер дал интервью "Профилю"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что нельзя изменять Конституцию Украины «под ситуацию».
Об этом сообщает сайт блока «Наша Украина – Народная самооборона» со ссылкой на интервью А.ЯЦЕНЮКА журналу «Профиль».
Он отмечает, что принятие изменений в Конституцию является “вопросом очень важным”.
В то же время, по словам Председателя ВР, при принятии изменений в Конституцию следует руководствоваться несколькими принципами. А.ЯЦЕНЮК считает, что “нельзя изменять Конституцию под ситуацию, чего у нас многие желают”.
По его словам, «изменения в Конституцию - это не мгновенный процесс» и их должна разрабатывать “конституционная ассамблея или конституционный совет, куда войдут все - начиная от народных депутатов и заканчивая представителями научной элиты, общественности».
По мнению Председателя Верховной Рады, после этого должен быть проведен всенародный референдум, а затем - голосование в зале парламента. «Не нужно спешить. Ведь действующая Конституция тоже дееспособна, а правовые проблемы можно урегулировать принятием законов и решением Конституционного суда», - убежден А.ЯЦЕНЮК.