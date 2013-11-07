ПР не готова решать вопрос Тимошенко – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил журналистам после переговоров лидеров фракций при участии председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с миссией Кокса-Квасневского.

Он отметил, что во время встречи с европейскими партнерами «Партия регионов» заявила, что она не будет подписывать соглашение с ЕС, поскольку страх перед Юлией Тимошенко преобладает для них над судьбой 45 млн украинцев”.

Яценюк подчеркнул, что на сегодняшний день “речь уже не идет о полном помиловании, речь не идет о частичном помиловании, а речь идет о том, что оппозиция проявила полный конформизм в вопросе, чтобы Юлия Тимошенко получила право на медицинскую помощь и соглашение было подписано”.

Читайте также: Яценюк заявил, что оппозиция поддержит законопроект Лабунской о лечении заключенных

При этом он подчеркнул, что ни одно из предложений оппозиции Партией регионов не поддержано.

Яценюк сообщил, что во время переговоров оппозиция обратилась к представителю Партии регионов: “Мы задали третий и самый простой вопрос: скажите, пожалуйста, когда вы сможете согласиться на рассмотрение законопроекта, который дает возможность Юлии Тимошенко получить медицинскую помощь за рубежом. Ответ был четкий: “Не знаем”.

Он сообщил, что оппозиция во время переговоров заявила, что готова “на любые компромиссы для того, чтобы соглашение между Украиной и ЕС было подписано”.

По словам Яценюка, в присутствии европейских партнеров оппозиция предложила сегодня принять в первом чтении законопроект о прокуратуре в редакции Президента Украины, проголосовать в первом чтении законопроект о внесении изменений о выборах народных депутатов в редакции фракции Партии регионов и принять специальное решение ВР относительно немедленного создания рабочей группы по подготовке единственного согласованного законопроекта относительно освобождения Юлии Тимошенко с тем, чтобы завтра на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении и в целом все три закона.

Яценюк отметил, что тогда парламент смог бы завтра принять в целом три закона о прокуратуре, избирательном законе и законе о лечении Тимошенко за рубежом.

“Наше предложение не получило никакой поддержки от руководителя фракции Партии регионов. Он сказал, что им нужно время на подготовку данного закона (речь идет о законопроекте относительно Тимошенко — УНИАН)”, - сказал Яценюк.

По его словам, после этого оппозиция внесла второй вариант возможного решения проблемы - сегодня поддержать в первом чтении законопроект о прокуратуре и избирательном законопроекте, а также принять решение о созыве заседания ВР на вторник, 12 ноября, утром и проголосовать все три законопроекта в первом и втором чтении и в целом.

“С тем, чтобы Президент Украины подписал их во вторник, в среду они были опубликованы, а в четверг будет отчитываться миссия Европейского парламента, которая даст зеленый свет Украине относительно подписания соглашения. Но и на это предложение Партия регионов не согласилась”, - отметил Яценюк.

Он отметил, что все это свидетельствует о том, что Партия регионов не хочет принимать решения, потому что не хочет подписание Соглашения с ЕС.