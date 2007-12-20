У Ющенко говорят, что уголовные дела против Цушко никто не закрывал

Постановления об открытии уголовных дел в отношении экс-министра внутренних дел Василия ЦУШКО являются действующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины по правовым вопросам Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге для прессы.

Комментируя последнее решение Печерского районного суда Киева, который отказал адвокату В.ЦУШКО, И.ПУКШИН отметил, что «де-юре и де-факто постановления Генеральной прокуратуры об открытии уголовных дел являются действующими».

И.ПУКШИН выразил удивление, почему Генрокуратура до сих пор не расследует эти дела.

В то же время он отказался говорить о том, будет ли инициировать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО замену генерального прокурора, заметив, что в ближайшее время Президент сам обнародует свое решение на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката В.ЦУШКО отменил постановление о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и в отношении на то время министра внутренних дел. Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский суд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

В производстве Генпрокуратуры оставалось еще одно, пятое уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.

25 июня Генпрокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Печерского райсуда об отмене постановления, выданного на то время и.о. генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ, о возбуждении уголовного дела в отношении В.ЦУШКО.

21 ноября Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда, которым были закрыты уголовные дела в отношении В.ЦУШКО.

10 декабря Печерский райсуд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Юрия КРИШМАРЕЛА в интересах В.ЦУШКО на постановления В.ШЕМЧУКА от 24 мая о возбуждении ряда уголовных дел относительно событий в Генпрокуратуре.

Жалоба Ю.КРИШМАРЕЛА была рассмотрена повторно, на основании решения Апелляционного суда Киева, который 21 ноября отменил решение Печерского райсуда от 14 июня.