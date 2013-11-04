Встреча Януковича с помощницей госсекретаря США неожиданно затянулась

В Киеве встреча Президента Украины Виктора Януковича с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд длится уже два часа.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 15-и часов.

Как сообщалось, на 15.30 был запланирован подход Нуланд к представителям СМИ.