Встреча Януковича с помощницей госсекретаря США неожиданно затянулась
17:01, 04 ноября 2013Политика
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Встреча длится почти 2 часа, хотя рассчитана была на 30 минут.
Нуланд сих пор говорит с Януковичем / Фото: topwar.ru
В Киеве встреча Президента Украины Виктора Януковича с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд длится уже два часа.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 15-и часов.
Как сообщалось, на 15.30 был запланирован подход Нуланд к представителям СМИ.
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