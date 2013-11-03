Дипломат обвинил Россию в нарушении Договора о дружбе с Украиной (видео)

Об этом в эфире 5 канала заявил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины 1 класса, Данило Лубкивский.

По его словам, Россия берет контракты на поставки военной техники, а также ведет переговоры с организацией Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по созданию зоны свободной торговли, что в свою очередь может нанести ущерб экономическим интересам Украины.

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"Глазьев ссылается на статью 13 договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, ратифицированного в 1998 году. В этой статье идет речь о "потенциальном экономическом ущербе" . Так вот, по этой логике, Украина также могла бы иметь претензии к России, условно из-за того, что Россия берет контракты, скажем, на военную технику, (... ) туркменский газ. Или Россия ведет переговоры с организацией Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по созданию зоны свободной торговли. Мы можем также сказать: Господа, это несет потенциальный вред Украине", - заявил Лубкивский.

"Но забывают о еще одну статью этого договора ( ст.3 * , - ред ) , где оба государства имеют суверенное право определять судьбу, а кроме того - они должны избегать экономического давления и шантажа", - сказал дипломат.