Мороз не завидует Яценюку
...и дает советы молодому спикеру
Лидер Социалистической партии Украины (СПУ), бывший Председатель Верховной Рады Александр Мороз заявил, что не завидует нынешнему спикеру парламента Арсению Яценюку. По мнению политика, А.Яценюк "имеет свой ум и не может и дальше играть чужую игру".
Как передает ЛігаБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу СПУ, А.Мороз убежден, что А.Яценюк "обязан стать не представителем коалиции, управляемой Секретариатом Президента, а Председателем Верховной Рады". "Иначе Верховная Рада как законодательный орган государства будет обречена. А от этого пользы никакой и никому", - предупреждает лидер социалистов.
Напомним, парламент поддержал кандидатуру А.Яценюка на пост Председателя Верховной Рады. За такое решение 4 декабря проголосовали 227 народных депутатов Украины.