Костусев "заболел", чтобы не отвечать на вопросы о Маркове - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в Одесском городском совете.

«Мэр просто прячется от журналистов. Боится показываться в общественных местах, чтобы ему не задавали вопросы о его друге Игоре Маркове», - утверждает источник.

Начальник отдела по связям со СМИ Одесского горсовета Наталья Мальцева подтвердила УНИАН, что мэр болен, но не смогла уточнить, чем именно он заболел и находится ли он на официальном больничном листе.

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«Я только знаю, что Алексей Алексеевич болен. Сегодня были запланированы мероприятия, например, он должен был открывать детский садик. Но он отсутствовал, так как заболел», - сказала Мальцева.

Как сообщал УНИАН, лишенному депутатского мандата лидеру партии «Родина» Игорю Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.