УДАР формирует предвыборный штаб - Кличко

Как отметили в пресс-службе, Одесская область стала первым регионом, который посещает Кличко после объявления своего решения баллотироваться в Президенты. Комментируя информацию в СМИ о том, действительно ли в УДАРе уже работает предвыборный штаб, Кличко ответил: ”Сегодня мы формируем избирательный штаб, и в ближайшее время объявим, кто и за какие направления работы в нем будет отвечать”.

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Пока проходила пресс-конференция Кличко, появилась информация об отставке мэра Одессы Алексея Костусева. Журналисты, шутя, спросили Кличко, не связано ли это с его приездом в Одессу. Кличко ответил: если его визиты будут помогать так быстро изменять власть, будет много приглашений из разных городов Украины, где люди устали от непрофессиональной власти, он с радостью будет ездить. Относительно того, будет ли выдвигать УДАР своего кандидата на должность мэра Одессы, Кличко сказал: ”Когда будут назначены выборы мэра Одессы, наша политическая сила будет претендовать на эту должность. Вместе с тем, мы будем консультироваться с коллегами по оппозиции, потому что уверены, что должен быть единый кандидат от демократических сил, который победит выдвиженца власти”.

В Одессе Кличко также встретился со студентами Государственной академии строительства и архитектуры. Завтра лидер УДАРа проведет встречи с жителями нескольких райцентров Одесской области.