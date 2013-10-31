В Одессе пытались сорвать пресс-конференцию Виталия Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом пресс-конференции возле здания пресс-центра «Паритет», где намечалось ее проведение, собрались люди с плакатами провокационного содержания.

В их числе: «Трезвая Одесса без Кличко», «Одессе не нужен такой чемпион», «Спорт + алкоголь = УДАР», «УДАР – УДАР по печени одесситов» и т. д. Вначале собрались 2 группы (порядка 40 человек) молодых людей, затем к ним присоединилась приблизительно столько же человек, но уже постарше. В руках у некоторых были тыквы.

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Кроем того, как сообщил УНИАН один из организаторов пресс-конференции, приблизительно за полчаса до ее начала в помещении пресс-центра исчезло электричество, подача которого позже возобновилась.

«Происходили странные вещи. Мне позвонили коллеги и сказали, что получили сообщение с призывом придти к зданию нашего пресс-центра, чтобы «изгонять бесов в виде Кличко». При этом в призыве значились контактные телефоны: один из них организации «Молодежное единство», а другой… - наш», - рассказал представитель.

Кроме того, несколько мужчин, после того как Кличко вошел в зал, не пускали в данное помещение ряд журналистов. У одного из корреспондентов, захотевшего сфотографировать происходящее на мобильный телефон, последний выбили из рук.

Представителям СМИ удалось пройти только после вмешательства самого лидера УДАРа.