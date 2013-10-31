1 ноября в 15-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые правила проведения оценки для целей налогообложения и готовность рынка к работе». Участники: Светлана Евдокименко, председатель Совета Всеукраинской общественной организации "Союз оценщиков земли", Сергей Фролов , председатель Правления ВОО «Ассоциация специалистов банковской оценки Украины» (ВОО «АСБОУ»), Александр Рубанов, президент ВОО «Союз специалистов по недвижимости Украины»; Константин Черныш, председатель исполнительного совета ВОО «Ассоциация оценщиков Украины»; Владимир Мироненко, заместитель председателя ВОО «Союз оценщиков Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал ) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.