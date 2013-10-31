В ПР готовят сюрпризы на проблемных округах

Об этом заявил регионал Владимир Олийнык, передает BBC.

"Думаю, после 4 ноября мы узнаем, кого поддержит ПР. Самовыдвижение предусматривает возможность дать или не дать согласие на баллотирование. Это право кандидатов - провести дополнительные консультации", - рассказал он.

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Депутат заявил что в вопросе поддержки кандидатов партией власти стоит ждать неожиданностей. "В этом и должна быть изюминка. Жду очень интересных решений", - анонсировал Олийнык.

"Некоторые уже критикуют своих гипотетических оппонентов, обвиняют во всех грехах и подкупе. А у меня есть данные, что в этих округах все удивятся", - заинтриговал Олийнык.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.