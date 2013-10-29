В МИД Украины считают безосновательными "катастрофические сценарии" Глазьева

В частности, это касается будто бы нарушения нашим государством договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Заявления не имеют смысла, поскольку Украина никоим образом не нарушает настоящий договор, в котором не сказано ничего из того, о чем говорит господин Глазьев”, - сказал Перебыйнис.

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Министр отметил, что МИД Украины удивляют настойчивые попытки Глазьева навязать гражданам Украины и России какие-то катастрофические и видимо его собственные сценарии развития украинско-российских отношений.

“Я бы назвал его наибольшим пессимистом развития украинско-российских отношений. Заявления, которые мы слышим от российского руководства, не совпадают с тем, что говорит господин Глазьев”, - сказал Перебыйнис.

Он посоветовал спокойнее реагировать на заявления Глазьева, поскольку его аргументы и приведенная статистика не отвечают действительности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Глазьев заявил, что Украина нарушает Договор о дружбе с РФ, собираясь подписать Соглашение с ЕС об ассоциации.

«Согласно статье 13 нашего Договора о дружбе с Украиной, мы обязались сближать наше законодательство, стремиться создать ЕЭП. Соглашение об ассоциации закрывает такую возможность. То есть украинское руководство нарушает базовый Договор о дружбе с Россией, на котором строится весь фундамент наших двусторонних отношений», - сказал Глазьев.

Он также считает, что Украина, согласно Договору о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, должна была проинформировать государства, которые принимают в ней участие.