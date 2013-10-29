Сегодня Газпром рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее во вторник заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается, сообщает РИА Новости.

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"Мы платежи за августовский газ не получили. Есть такая возможность сделать это немедленно, поэтому сегодня Алексей Борисович будет в офисе, мы будем эту тему рассматривать", - сказал Медведев.