Сегодня Газпром рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату
14:33, 29 октября 2013Политика
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"Газпром" уже во вторник рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату, есть возможность сделать это немедленно, сообщил журналитам зампред правления газового холдинга Александр Медведев.
Газпром планирует ввести предоплату за газ для Украины
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее во вторник заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается, сообщает РИА Новости.
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"Мы платежи за августовский газ не получили. Есть такая возможность сделать это немедленно, поэтому сегодня Алексей Борисович будет в офисе, мы будем эту тему рассматривать", - сказал Медведев.
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