Свободовцы выломали дверь в здание МВД

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политсилы. Во время пикета выломали дверь в министерство.

По информации пресс-службы партии, сейчас возле МВД присутствуют родные и побратимы более двадцати свободовцев, которых преследует милиция. Участники акции держат портреты националистов, которые попали под политические репрессии и преследования.

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На мероприятии также присутствуют председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок и народные депутаты от этой политсилы Андрей Ильенко, Алексей Кайда, Игорь Сабий, Юрий Сиротюк, Святослав Ханенко, Игорь Янкив, Олег Гелевей и Игорь Мирошниченко.

По данным пресс-службы ВО «Свобода», центральный вход в МВД был закрыт, а всех сотрудников отправляют к черному ходу. Народные депутаты от ВО «Свобода» во главе с Тягнибоком пытались попасть в здание министерства, но их не впускают.

Позже, по данным пресс-службы, «милиция под натиском активистов выломала входную дверь в МВД. Когда народные депутаты и журналисты попали внутрь, в холле здания их остановили вооруженные табельным оружием бойцы спецподразделения «Беркут». После этого к оппозиционерам вышел заместитель министра Ратушняк, который сообщил, что может их принять только в приемной граждан. Депутаты объяснили милицейскому чиновнику, что он должен действовать четко в рамках требований закона, следовательно он был вынужден пропустить их на территорию министерства».