Герман обещает, что провала евроинтеграции не будет

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Герман сказала: «Первое и главное – я прошу многочисленных лидеров украинской оппозиции не искать потенциальных виновных в провале евроинтеграции. Провала евроинтеграции в Украине не будет».

“Арсений Петрович, вы заявили здесь, что вашими руками снят законом Кличко с будущих президентских выборов — что это за руки такие у вас, Арсений Петрович, что ими так легко такие вещи делать?”, - добавила депутат.

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Она отметила, что не исключает, что депутат от фракции “Батькивщина” Игорь Бриченко внес поправку, не имея опыта “и не понимая, что он делает”.

“Я могу понять госпожу Оксану (речь идет о народном депутате Украины Оксану Продан из фракции “УДАР”, которая руководила рабочей группой, готовившей изменения в Налоговый кодекс, — УНИАН), которая прохлопала ушами эту поправку, потому что она не имеет определенного опыта, но вы, Арсений Петрович, прекрасно знаете, что эта поправка означает”, - подчеркнула Герман. Обращаясь к Яценюку, Герман заявила, “либо не контролируете то, что делается в вашей фракции, либо вы сделали это сознательно, так же, как вы сознательно не допустили включения в повестку дня законопроекта, который бы позволил Тимошенко отправиться на лечение в Германию”.

Она отметила, что Яценюк прекрасно знает, что если не будет выпущена Тимошенко на лечение, то не будет подписано соглашение с ЕС. По ее словам, если соглашение будет подписано, то Яценюку “не светит никакое президентство в Украине, потому что Виктор Янукович, подписав такое соглашение, поднимается на такую высоту, что ему ни один оппонент ни в этом зале, ни вне этого зала не страшен”.

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Герман, говоря о Кличко, отметила: “Да, он не платит налоги в Украине, но это его проблема, это его ответственность перед избирателями, да, он платит налоги для того, чтобы были высокие пенсии у немецких пенсионеров, среди которых есть и те, кто опустошил нашу землю во время Великой Отечественной войны”.

По ее словам, это его ответственность, но Кличко имеет право принимать участие в выборах. “Я себе не представляю, Арсений Петрович, как вы смоете со своей репутации это пятно страшное, которое сделано вашими руками”, - добавила Герман.