Спикер Госдумы РФ отложил визит в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин принял решение отложить поездку в Украину для участия в 11-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Верховной Рады Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске состоится заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания РФ, на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере исследования космоса и атомной энергетики.

Предыдущее заседание Межпарламентской комиссии Украина-Россия состоялось в Воронеже 27-28 мая. Встреча была посвящена обсуждению вопроса о месте и роли парламентов в сотрудничестве двух стран в сфере самолетостроения.