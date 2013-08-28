Председатель Госдумы сравнил Сноудена с Дон Кихотом

"Вы знаете, я его (Сноудена) сравниваю с героем Сервантеса — с Дон Кихотом. Да, он чем-то очень похож: такой же отчасти наивный, отчасти благородный и бескорыстный", — сказал Нарышкин в среду в интервью словацкому телевидению в ходе официального визита в Братиславу. "Только в отличие от Дон Кихота, который воевал с ветряными мельницами, Сноуден борется с нарушениями, которые творит государственная машина", — считает спикер Госдумы.

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Об этом сообщает РИА "Новости"

"Разве можно его назвать шпионом? Он ведь не сотрудничал с разведкой Словакии, России, Франции или Китая. Он разве выполнял чье-либо задание? Нет. Он это делал сам в силу своих убеждений о том, что права миллионов и миллионов граждан нашей планеты нужно защищать. И он это сделал", — высказал свое мнение политик.

"Какую информацию предал публичности Эдвард Сноуден? Не информацию о расположении каких-то военных частей США в Афганистане или в Ираке, не коды, шифры, не замыслы каких-то военных операций. Он сообщил общественному мнению то, что США, спецслужбы, государство ведут тотальную слежку за огромным количеством граждан, за сотнями миллионов граждан не только в США, но и во всем мире и тем самым нарушают фундаментальные права человека", — отметил Нарышкин.

Кроме того, вряд ли можно считать предательством то, что Сноуден сделал достоянием гласности информацию о преступлениях американских военных, в том числе в Ираке, считает председатель Госдумы. Он напомнил, что Москва предоставила ему временное убежище с учетом того, что "в государстве, которое называет себя лидером демократии и главным защитником прав человека до сих пор не только действует, но и применяется такая мера наказания, как смертная казнь".

Эдвард Сноуден обнародовал в СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал в Гонконг из США, которые рассматривают его действия как государственную измену. Проведя больше месяца в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево", куда он прилетел из Гонконга, Сноуден 31 июля получил временное убежище в России.