Глава российской госдумы запланировал строительство памятника в Украине

Как передает РИА «Новости», председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин.

Как глава попечительского совета благотворительного Фонда духовного наследия Сергия Радонежского он обсудил с руководством Троице-Сергиевой лавры подготовку к 700-летию ее основателя - преподобного Сергия.

"В наших совместных планах - установка памятника преподобному Сергию Радонежскому и Дмитрию Донскому на Куликовом поле... Мы планируем установить памятники преподобному Сергию Радонежскому в четырех государствах СНГ - России, Беларуссии, Украине и Казахстане", - сказал Нарышкин.