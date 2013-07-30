Глава российской госдумы запланировал строительство памятника в Украине
03:34, 30 июля 2013Мир
1607 0
Памятники преподобному Сергию Радонежскому будут установлены на Куликовом поле, а также в Беларуси, Украине и в Казахстане.
Как передает РИА «Новости», председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин.
Как глава попечительского совета благотворительного Фонда духовного наследия Сергия Радонежского он обсудил с руководством Троице-Сергиевой лавры подготовку к 700-летию ее основателя - преподобного Сергия.
"В наших совместных планах - установка памятника преподобному Сергию Радонежскому и Дмитрию Донскому на Куликовом поле... Мы планируем установить памятники преподобному Сергию Радонежскому в четырех государствах СНГ - России, Беларуссии, Украине и Казахстане", - сказал Нарышкин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter