Рудьковский написал заявление о выходе из фракции ПР - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов по поводу наличия заявлений в парламенте относительно выхода из фракций.

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Он отметил, что ему поступило заявление Рудьковского по поводу выхода из фракции Партии регионов.

Рыбак напомнил, что на съезде СПУ Рудьковский избран руководителем Соцпартии.