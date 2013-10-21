Рудьковский написал заявление о выходе из фракции ПР - Рыбак
13:08, 21 октября 2013Политика
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Народный депутат Украины Николай Рудьковский написал заявление о выходе из фракции Партии регионов.
Рудьковский вышел из фракции ПР / Фото: ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов по поводу наличия заявлений в парламенте относительно выхода из фракций.
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Он отметил, что ему поступило заявление Рудьковского по поводу выхода из фракции Партии регионов.
Рыбак напомнил, что на съезде СПУ Рудьковский избран руководителем Соцпартии.
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