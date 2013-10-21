Земан призвал Януковича разобраться с проблемами чешских бизнесменов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с Януковичем в Киеве.

Чешский Президент отметил, что приехал в Киев с большой бизнес-делегацией, которая насчитывает более 140 человек.

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Он сказал, что чешский бизнес приехал изучать возможности сотрудничества, в том числе и в инвестиционной сфере.

По словам Земана, подавляющее большинство совместных проектов реализуются успешно, но есть некоторые проблемы, и поэтому он рад, что в Украине сформирована “комиссия Арбузова”, которая будет следить за инвестиционным климатом.

Президент Чехии передал Януковичу двухстраничный документ с проблемными случаями чешских бизнесменов и попросил лично разобраться.