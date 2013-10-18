Украина за 9 месяцев импортировала российского газа на $7 миллиардов

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в сентябре 2013 года составил 1,167 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 9 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 7,014 млрд грн - 92% от общего объема поставок. Импорт газа из Германии за отчетный период составил 296,354 млн долл., из Венгрии - 105,402 млн долл., их других стран - 200,867 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Николая Азарова, Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает резко сократить закупки российского газа, заключив контракты на его поставку из альтернативных источников (через территорию Венгрии, Словакии, Польши, а также Румынии). На сегодняшний день Украине удалось наладить поставки природного газа с Польши и Венгрии, однако открытие наиболее перспективного маршрута – через Словакию на протяжении года тормозится из-за необходимости его согласования с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).