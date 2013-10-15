У россиян сдадут нервы, если Украина откажется от газа - эксперт
Украина может добывать до 24 миллиардов кубометров газа и этим обеспечить коммунальную сферу и потребности домохозяйств. Поэтому "Нафтогаз" вполне реально может отказаться от закупки российского газа по действующему контракту.
"Стратегически Азаров прав. Он уверенно заявляет, что Украина может отказаться от российского газа. Таким образом вызывает московское руководство на ответ, чтобы они что-то делали. А любой шаг со стороны России приведет к плохим для них последствиям. Россия все равно зимой должна выполнять обязательства по Европе. Им надо думать, что с ними может быть. За год через Украину менее 80 миллиардов кубов никак не прокачать. А мы запустим газовую систему в другую сторону, как было при Юле, и будем обеспечивать потребности страны своим газом", - рассказал политолог и экономист Олег Соскин Gazeta.ua.
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Он отметил, что со стороны Украины уже произошло существенное уменьшение закупки газа в России.
"Контракт провален и не выполняется. Фактически российского газа нам не надо. Обеспечить коммунальную сферу хватит. А частные предприятия должны сами закупать газ для своих нужд. Что могут делать через Фирташа", - отметил Соскин.
По его словам, россияне находятся в очень сложном положении и не знают, что им делать. Поэтому в России могут сдать нервы .
"У "Газпрома" контракты, он несет огромные убытки. Ежегодно он получал за газ от Украины 12 миллиардов долларов. Нужно каким-то образом это компенсировать. Потому что Украина срывает коммерческую деятельность крупнейшего поставщика валюты", - отметил он.
Напомним, премьер-министра Николай Азаров заявил, что Украина может повести отказаться от российского газа.