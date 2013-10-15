У россиян сдадут нервы, если Украина откажется от газа - эксперт

"Стратегически Азаров прав. Он уверенно заявляет, что Украина может отказаться от российского газа. Таким образом вызывает московское руководство на ответ, чтобы они что-то делали. А любой шаг со стороны России приведет к плохим для них последствиям. Россия все равно зимой должна выполнять обязательства по Европе. Им надо думать, что с ними может быть. За год через Украину менее 80 миллиардов кубов никак не прокачать. А мы запустим газовую систему в другую сторону, как было при Юле, и будем обеспечивать потребности страны своим газом", - рассказал политолог и экономист Олег Соскин Gazeta.ua.

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Он отметил, что со стороны Украины уже произошло существенное уменьшение закупки газа в России.

"Контракт провален и не выполняется. Фактически российского газа нам не надо. Обеспечить коммунальную сферу хватит. А частные предприятия должны сами закупать газ для своих нужд. Что могут делать через Фирташа", - отметил Соскин.

По его словам, россияне находятся в очень сложном положении и не знают, что им делать. Поэтому в России могут сдать нервы .

"У "Газпрома" контракты, он несет огромные убытки. Ежегодно он получал за газ от Украины 12 миллиардов долларов. Нужно каким-то образом это компенсировать. Потому что Украина срывает коммерческую деятельность крупнейшего поставщика валюты", - отметил он.

Напомним, премьер-министра Николай Азаров заявил, что Украина может повести отказаться от российского газа.