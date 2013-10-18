В ПР отрицают разработку закона, запрещающего выезд заключенных за границу на лечение

«Я был откровенно удивлен, когда увидел в СМИ сообщения о том, что я якобы заявлял о подготовке представителями ПР подобного законопроекта. Я говорил журналистам о том, что на одном из совещаний, которое проходило с лидерами фракций, Председатель Верховной Рады обратился как к Арсению Яценюку, так и к Александру Ефремову с предложением разработать соответствующий проект закона. Но я нигде не говорил, что ПР готовит подобный законопроект, иначе я должен ответить на вопрос, кто автор и когда мы его подадим», - заявил политик.

Он отметил, что в сообщении о том, что ПР якобы готовит подобный проект закона, нет логики. «Когда мы утверждаем, что Юлия Тимошенко осуждена справедливо, абсурдно разрабатывать подобный законопроект. Я лишь сказал, что на сегодняшний день существует подобный проект закона авторства депутата Мищенко и о том, что он может быть базовым для дальнейшей работы. Я говорил о том, что инициатива по разработке соответствующего законопроекта должна поступать от оппозиции, а ПР будет поддерживать его в том случае, если у самой оппозиции не будет достаточно голосов для его принятия. Они (представители оппозиции. - Ред.) должны на деле продемонстрировать, что они хотят голосовать за такой законопроект», - отметил Владимир Олейник.

По его убеждению, при подготовке соответствующего законопроекта должны быть выдержаны все принципы Конституции - неотвратимость наказания, равенство всех перед законом. «Ни в одной цивилизованной стране мира не принимаются законы под одного человека. Сегодня есть много осужденных, нуждающихся в лечении, они должны иметь такую ​​возможность. Лечение не должно выглядеть, как способ избежать ответственности», - резюмировал народный депутат.