Ющенко приветствует избрание Тимошенко премьер-министром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром и расценивает его как подтверждение действенности сформированного демократического большинства в Верховной Раде.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что измененный порядок голосования, которое прошло открыто и прозрачно, не оставило никаких сомнений в юридической чистоте и легитимности такого решения парламента.

«Все подозрения и двусмысленности опровергнуты. Правительство получило руководителя, а страна – надежду на эффективную работу новой правительственной команды», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что, согласно Конституции, вторично подал кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы дать коалиции возможность подтвердить обществу соблюдение взятых обязательств в рамках партнерства между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ.

«Сегодняшнее голосование доказало, что демократические силы способны действовать в производительном тандеме. Это дает основания рассчитывать, что и последующие шаги коалиции, направленные на решение первоочередных государственных задач, будут результативными», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что соглашение о создании демократической коалиции содержит ряд важных положений, которые побуждают парламентское большинство к конкретному законотворчеству.

«Общество хочет видеть реальное воплощение предвыборных обещаний, в том числе и относительно чувствительных, дискуссионных тем. Перед коалицией открывается широкое поле для деятельности, по результатам которой люди дадут свои оценки и большинству, и сформированному Кабинету министров», – отметил В.ЮЩЕНКО.