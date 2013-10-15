Тимошенко необходимо срочно сделать сложную операцию — Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, так председатель политсовета “Батькивщины” Арсений Яценюк на брифинге перед харьковской больницей после встречи с Тимошенко прокомментировал заявление представителей ГПтСУ о том, что экс-премьер якобы здорова.

“Юлия Владимировна нуждается в немедленной, очень сложной операции”, - подчеркнул Яценюк, ссылаясь на заключение врачей Тимошенко из берлинской клиники “Шарите”.

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Он также выразил убеждение, что “этот режим хотел бы, чтобы она не могла ни читать, ни писать, что этот режим сделал бы все для того, чтобы физически уничтожить Юлию Тимошенко”.

Как сообщал УНИАН, 1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

Дочь экс-премьера сообщила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения отметила, что ее мать уже не может передвигаться даже при помощи ходунков.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализницы» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.