Рудьковский официально заявил об уходе из ПР - Семенюк-Самсоненко

В руководстве Соцпартии назвали этот шаг логичным в связи с оппозиционностью их политсилы, а в парламентском большинстве подчеркнули, что Рудьковского "никто не выгоняет", выразив готовность сотрудничать с ним вне зависимости от его членства во фракции, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

О том, что новый глава Социалистической партии Украины (СПУ), народный депутат Николай Рудьковский (Партия регионов) намерен покинуть фракцию, сообщила член СПУ, бывший председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк-Самсоненко.

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"На съезде он официально заявил, что выйдет из Партии регионов и будет содействовать тому, чтобы создать фракцию социалистов в Верховной раде. Очевидно, именно это заявление отразилось на результатах голосования. Кроме того, мы договорились, что он будет лоббировать принятие тех законов, которые мы не смогли принять в прошлых созывах",— сказала Семенюк-Самсоненко, отметив также, что Рудьковский, владеющий 25% акций компании "Нефтегаздобыча", пообещал "финансово поддерживать партию".

Связаться с самим Николаем Рудьковским журналистам не удалось. Между тем лидер СПУ Петр Устенко поддержал выход нового главы партии из парламентского большинства. "Это совершенно логичный шаг, поскольку Соцпартия всегда была в оппозиции к власти",— заявил Устенко.