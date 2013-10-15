Адвокат Луценко выступил в защиту Януковича

Об этом Радио Свобода заявил адвокат Луценко Алексей Баганец.

«Это исключительное право гаранта Конституции. Только ему предоставлено право помиловать, больше никому – ни Верховной Раде, ни премьер-министру, только Президенту Украины», – подчеркнул адвокат.

По словам Баганца, «положение о порядке осуществления помилования» является подзаконным актом, содержание которого определяет сам Президент Украины.

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14 октября стало известно, что донецкий адвокат Владимир Оленцевич просит Высший административный суд признать незаконным указ Президента о помиловании Луценко.

По словам Оленцевича, подписывая указ о помиловании Луценко, Янукович нарушил нормы «Положения о порядке осуществления помилования», согласно которым право быть помилованным имеет лишь осужденный, лично подавший Президенту соответствующую просьбу.

Оленцевич напоминает, что Луценко такой просьбы не подавал. Просьбу о его помиловании подала Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская.Как сообщал УНИАН, пресс-служба ВАСУ проинформировала, что в суд обратились двое граждан, которые обжаловали указ Президента от 7 апреля 2013 года о помиловании Луценко.

В то же время ВАСУ выявил недостатки в исковых заявлениях, и дал время до 23 октября устранить их.