Против Тимошенко возобновили следствие по "киотскому" делу - газета

Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ Украина» в № 165 (1868) от 15 октября.

Как выяснила газета, инициатором стала сторона экс-премьера, просившая о проведении ряда допросов. Между тем ее защитники обращают внимание на "странное поведение" прокуратуры, которая сначала отклонила ходатайства защиты, а затем удовлетворила некоторые из них.

«Коммерсант» отмечает, что вчера стало известно о новом повороте в деле о нецелевом расходовании средств, полученных Украиной от продажи квот на выброс парниковых газов, а также о закупке правительством автомобилей для сельской медицины. Как известно, в 2011 году Тимошенко были предъявлены обвинения в неправомерных действиях по упомянутым эпизодам, затем их объединили в одно производство. В 2012 году прокуратура завершила расследование и передала материалы на ознакомление защите госпожи Тимошенко.

Источник издания в окружении экс-премьера сообщил, что вчера расследование дела возобновилось. В пресс-службе Генпрокуратуры газете официально подтвердили данную информацию, уточнив, что инициатором дорасследования стала сторона защиты.

По теме: Кузьмин напомнил, что у ГПУ в запасе еще три дела против Тимошенко

"Будут проводиться следственные действия, на которых настаивали адвокаты. Речь идет не только о допросе бывших чиновников, в том числе членов Кабмина, но и о других действиях. Вся работа в рамках дорасследования будет проходить в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом", — сообщили в пресс-службе.

«Коммерсант» отмечает, что основная часть расследования проходила в рамках старого УПК. По делу также должны быть допрошены бывшие чиновники Госказначейства.

Ходатайства защиты были вынужденным шагом. 2 сентября истек срок ознакомления адвокатов с материалами следствия, и прокуратура должна была направить дело в суд.

"Поэтому уже 3 сентября мы заявили более 50 ходатайств — обоснованных и мотивированных. Мы считаем, что следствие проведено не до конца", — заявил адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк.

Просьбы защиты были удовлетворены не сразу. "Сначала следователь прокуратуры отказал в удовлетворении всех ходатайств, но затем по непонятным нам причинам другой прокурор, его процессуальный руководитель, отменил часть постановлений следователя. В итоге только пять или шесть ходатайств были удовлетворены, — сообщил Плахотнюк. — О мотивах таких действий можно лишь догадываться. Мне кажется, что прокуратура решила подчистить недочеты, допущенные в ходе досудебного расследования". В пресс-службе ГПУ подтвердили, что решение об удовлетворении ходатайств принимал не следователь, а процессуальный руководитель.

«Коммерсант» отмечает, что такая новость является позитивной для защиты Тимошенко. Дорасследование затягивает сроки передачи дела в суд — требуется время для допросов, затем материалы дела снова нужно будет передать на ознакомление защите. А, учитывая ведущиеся переговоры о возможном выезде Тимошенко за рубеж для лечения, на момент передачи дела в суд она при благоприятном сценарии может оказаться за границей.

Между тем власть пока не демонстрирует готовности выполнять требование ЕС о решении "проблемы Тимошенко", напоминает издание. Вчера Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам вернул без рассмотрения заявление Тимошенко о пересмотре ее приговора. В ответ на это в "Батькивщине" заявили, что власть упустила очередной шанс выполнить ключевое условие Брюсселя для подписания соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Тимошенко в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн грн.

Кроме того, Тимошенко предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн и 200 млн евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Тимошенко к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.