После Тимошенко НУ-НС попросит 4-часовой перерыв

"Наша Украина" – "Народная Самооборона" может сменить несколько кандидатур на должности министров в процессе обсуждения этого вопроса на заседании фракции во вторник.

Об этом сказал член НУ-НС Павел Жебривский в эфире 5 канала в понедельник.

"Такой вариант возможен. Скамья запасных большая. У фракции потенциал большой, есть много людей, которые могут занять те или иные должности", - сказал он.

Вместе с тем на вопрос, может ли фракция сменить кандидатуры министра обороны и иностранных дел, которых накануне внес президент, Жебривский ответил:

"Я думаю, что фракция не может сменить. Это право президента. Только он может определять эти кандидатуры".

Жебривский также сказал, что после голосования за премьера НУ-НС возьмет перерыв для обсуждения некоторых спорных кандидатур на министерские должности.

"Министр аграрной политики, например, должен предложить реформу села. И от того, каким образом эта реформа будет проводиться, "Наша Украина" будет иметь электоральную поддержку на следующих выборах или нет. То же самое министр здравоохранения должен рассказать фракции, как он собирается реализовывать медицинскую реформу", - сказал он.

По словам Жебривского, обсуждение будет продолжаться 3-4 часа.

Украинская правда