Украине и Грузии надо объединять усилия во внешней политике – грузинский оппозиционер

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Об этом в интервью журналистам заявил грузинский политик, один из лидеров партии «Промышленность Спасет Грузию» Леван Пирвели.

«Не важно, кто президент в Грузии или Украине, нам надо быть стратегическими партнерами. Геополитически у нас очень много общих рисков. Ведь сама модель нахождения между Евроазиатским союзом и Евросоюзом у нас одинаковая», - отметил он.

По словам грузинского политика, ему нравится идея правительства Украины по усовершенствованию устава Евразийского союза, чтобы участие в нем не мешало ассоциированному членству в Евросоюзе.

«Насколько мне известно, ваше правительство вышло с инициативой и предложило свой вариант устава Евразийского союза, который определяет государства-партнеры Евразийского союза, где это государство само выбирает те пункты, которые им выгодны. Если страны Евразийского союза одобрят устав, который предложила Украина, это будет большой шаг вперед. Я, например, внимательно наблюдаю за действиями Украинского правительства в этом вопросе. Прецедент очень хороший, и я уверен, что Грузия тоже должна пойти этим путем», - отметил Леван Пирвели.