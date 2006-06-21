Политсовет НСНУ дал своим депутатам ”добро” на подписи под соглашением

Политсовет “Народного Союза Наша Украина” одобрил текст соглашения о создании помаранчевой коалиции и рекомендовал своим народным депутатам его подписать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

Она сообщила, что, в частности, было принято решение политсовета НСНУ, в котором первым пунктом предлагается одобрить текст соглашения о создании коалиции с СПУ и БЮТ. Вторым пунктом рекомендуется депутатам от НСНУ подписать это соглашение и третьим пунктом этого решения предлагается рекомендовать на должность председателя Верховной Рады Украины Петра ПОРОШЕНКО.

За это проголосовали 113 из 114 присутствующих на политсовете. (От НСНУ по спискам блока «Наша Украина» в парламент было избрано более 40 народных депутатов).

Кроме того, Т.МОКРИДИ рассказала, что во время обсуждения этого решения отмечалась “виртуозность” коалиционных переговорщиков от «Нашей Украины», поскольку все позиции, на которых настаивала «Наша Украина», почти учтены. Это, по убеждению политсовета НСНУ, является большой победой для партии.

Как сообщала Т.МОКРИДИ ранее, сегодня также должны состояться заседания руководящих органов партий, которые входят в блок «Наша Украина», и завтра утром должно состояться заседание политсовета «Нашей Украины», где должно быть принято окончательное решение относительно вхождения блока в помаранчевую коалицию.