”Наша Украина” проголосовала за Порошенко и ждет извинений от Тимошенко

Политсовет политической партии “Народный Союз Наша Украина” почти единогласно поддержал кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, в ходе заседания член политсовета Арсен АВАКОВ предложил кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА, но он отказался, отметив, что все должны поддержать единого кандидата и высказался в поддержку П.ПОРОШЕНКО.

В поддержку П.ПОРОШЕНКО также высказались члены политсовета Николай КАТЕРИНЧУК и Иван ВАСЮНИК.

За П.ПОРОШЕНКО проголосовали 113 из 114 присутствующих членов политсовета НСНУ, один – воздержался (всего политсовет насчитывает 178 человек).

Кроме того, в ходе заседания политсовета, по словам Т.МОКРИДИ, Ю.ЕХАНУРОВ выразил мнение, что было бы целесообразно услышать извинения от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, «за удары, которые она нанесла во время избирательной кампании» «Нашей Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня президиум "Народного Союза Наша Украина" решил предложить совету партии выдвинуть кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность председателя ВР.

По словам руководителя информационного департамента блока “Наша Украина” Т.МОКРИДИ, другой претендент на должность спикера Роман БЕССМЕРТНЫЙ снял свою кандидатуру, после чего так же поступил Ю.ЕХАНУРОВ.