Витренко присоединила к себе чужую партию без её согласия

Глава Киевского отделения Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ опровергает заявление лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО о присоединении Партии регионов к инициативе относительно проведения в Киеве повторных выборов, в том числе и мэра.

Об этом он заявил, комментируя сегодняшнее заявление Н.ВИТРЕНКО. (УНИАН: Н.ВИТРЕНКО утверждает, что ее блок, а также «Оппозиционный блок НЕ ТАК!», Партия регионов и Коммунистическая партия Украины будут инициировать в Киеве повторное проведение выборов, в том числе и по избранию мэра).

Руководство Киевского отделения Партии регионов заявляет о несоответствии этой информации действительности. По словам В.ГОРБАЛЯ, «к нам действительно обращались представители некоторых партий с просьбой о поддержке инициативы о проведении повторных выборов «в связи с фальсификациями» На что был дан ответ, что поддержка с нашей стороны будет в случае предоставления нам подтверждающих документов». Но документы по состоянию на 19.00 28 марта предоставлены не были, подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

Также он отрицает появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что Партия регионов совместно с некоторыми политическими партиями «обратилась в ЦИК с просьбой провести повторный подсчёт голосов на всех избирательных участках» Киева.

В частности, по словам В.ГОРБАЛЯ, Киевское отделение Партии регионов не обращалось с просьбой о повторном подсчёте голосов на всех избирательных участках Киева. «Мы инициировали и инициируем повторный подсчёт голосов в участковых избирательных комиссиях и территориальных в том случае, если есть сомнения в правильности: подсчёта голосов, составления протоколов и т.д. Таких комиссий в каждом из территориальных округов от 5% до 10%», - подчеркнул он.