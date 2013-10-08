Украина может быть конкурентоспособной на европейском рынке – посол Австрии

Как передает корреспондент УНИАН, в этом он заявил в Харькове на форуме «Соглашение о зоне углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с европейскими партнерами – путь к повышению конкурентоспособности регионов».

«Украина имеет массу конкурентных преимуществ. Это очень важно. Я, как наблюдатель, как человек со стороны, могу сказать, что Украина является успешной, может быть успешной и обладает конкурентными преимуществами», - сказал посол.

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Среди самых заметных конкурентных преимуществ Украины на европейском рынке он выделил высококвалифицированные трудовые ресурсы, качественные и плодородные земли и развитую транспортную инфраструктуру.

«В Австрии, в Европе у нас уже достаточно длительное время не хватает квалифицированных кадров, особенно в области машиностроения и IT-технологий. В принципе, мы можем и побить европейцев в этом вопросе. Украина может конкурировать в этом аспекте с точки зрения продуктивности, с точки зрения производительности труда. У вас очень плодородные земли, это широко известно. Это не открытие для иностранцев. У вас гораздо лучше транспортная инфраструктура, чем можно было предположить», - отметил Хайм.

«Я смеюсь, когда слышу аргументы, когда кто-то говорит, что Украина не может конкурировать с любыми соседями, что Украина только выпускает второстепенную продукцию, намекает, что Украина станет очень агрессивной», - резюмировал посол.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В ноябре в Вильнюсе на саммите "Восточного партнерства" ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.