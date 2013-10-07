Азаров надеется, что руководство Беларуси сможет донести позицию Украины до российских партнеров

Украина благодарна руководству Беларуси за взвешенную, спокойную оценку наших планов о подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «В центре внимания» телеканала «Беларусь 1».

«Мы очень благодарны руководству Беларуси за взвешенную, спокойную оценку наших планов о подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Такие взвешенные оценки, которые в настоящее время преобладают в позиции белорусского руководства, говорят о том, что Беларусь конструктивно смотрит на этот процесс и делает абсолютно правильные выводы», - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что Украина рассчитывает на то, что и в дальнейшем с Беларусью будут разрабатываться совместные проекты.

«С Беларусью нас связывает многое - долгое время мы проживали под одной крышей. Это все приводит нас к тому, что мы должны максимально быть открытыми с нашими партнерами, максимально доносить свои позиции. И мы надеемся на то, что руководство Беларуси также сможет нашу позицию донести до наших партнеров, в том числе и российских», - сказал Азаров.

Азаров рассказал, что во время визита в Минск (7 октября – УНИАН) привезет с собой большую группу бизнесменов, ключевых руководителей правительства, которые отвечают за вопросы экономического сотрудничества.

Премьер-министр Украины также особо подчеркнул, что те, кто пытается ставить политике Украины какие-то полярные оценки, – ошибаются.