Главы ряда церквей просят Януковича освободить Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В письме предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет заметил, что “освобождение Тимошенко из заключения или хотя бы предоставление ей возможности лечиться за рубежом - одна из ключевых позиций, от которых зависит дальнейшая европейская интеграция Украины”.

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Он просит Януковича “проявить милосердие к Юлии Тимошенко, освободив ее от наказания или хотя бы предоставив возможность лечения за рубежом”.

Также письма к Януковичу с просьбой исполнить решение Европейского суда по правам человека в отношении Тимошенко направили глава Украинской греко-католической церкви, архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук, архиепископ-митрополит Львовской Римско-католической церкви в Украине Мечислав Мокшицкий, старший епископ Всеукраинского Союза церквей христиан веры евангельской Михаил Паночко, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук.