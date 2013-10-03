Главы ряда церквей просят Януковича освободить Тимошенко
Предстоятели церквей и лидеры религиозных объединений Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с призывом иcполнить решение Европейского суда по правам человека по жалобе № 49872/11 и освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко от наказания.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
В письме предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет заметил, что “освобождение Тимошенко из заключения или хотя бы предоставление ей возможности лечиться за рубежом - одна из ключевых позиций, от которых зависит дальнейшая европейская интеграция Украины”.
Читайте также: Посол Великобритании назвал вопрос Тимошенко "символическим"
Он просит Януковича “проявить милосердие к Юлии Тимошенко, освободив ее от наказания или хотя бы предоставив возможность лечения за рубежом”.
Также письма к Януковичу с просьбой исполнить решение Европейского суда по правам человека в отношении Тимошенко направили глава Украинской греко-католической церкви, архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук, архиепископ-митрополит Львовской Римско-католической церкви в Украине Мечислав Мокшицкий, старший епископ Всеукраинского Союза церквей христиан веры евангельской Михаил Паночко, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук.