Ющенко обращается к фракции НУ-НС: или не спорьте, или крутитесь сами

Президент Виктор Ющенко требует, чтобы фракция "Наша Украина – Народная самооборона" единогласно приняла предложенные им кандидатуры на должности министров.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, показанному в субботу.

"Проблема во фракции и, что от президента в сущности требуют, чтобы он назвал имена. Мое условие: я могу назвать имена, коллеги, но встречное требование - вы должны единогласно их поддержать", - цитирует президента "Украинская правда".

"Если такого симбиоза не возникает, я буду уважать выбор фракции. Коллеги, формируйте позицию, формируйте кандидата, поддерживайте его единогласно. Если это вам удается, пожалуйста, двигайтесь", - отметил он.

Ющенко отметил, что на заседании фракции НУ-НС в четверг изложил аргументы, что предложенные кандидатуры нужно воспринимать "не через призму пакета правительства, а в целом тех балансов, которые нам нужно сделать, начиная от спикера парламента, премьер-министра, раздела комитетов и ситуации во фракции". "Это все должно быть единое понятие, единый контекст", - отметил он.

"Во-вторых, есть мотивы профессиональные. Нужно просто представить свежую кровь, свежие взгляды, свежую механику реализации реформ", - отметил Ющенко.

"В-третьих, главное сейчас договориться, чтобы вопрос состава Кабинета министров не был помехой и не было ни малейшего сомнения в принятии целого пакета", - подчеркнул он.

По его словам, "наибольшая дискуссия была по министру образования", однако его позиция "была воспринята главой фракции".