Кожара обсудит в Таллинне интеграцию Украины в Евросоюз

Об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД, пишет РИА Новости.

В ходе визита Кожара встретится с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом, спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.

По теме: Арбузов обсудил с еврокомиссаром Карелом де Гухтом подготовку к Вильнюсскому саммиту

На саммите стран Восточного партнерства, который пройдет в конце ноября в Вильнюсе, по всей вероятности будет подписан договор об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной и парафирован аналогичный договор с Молдавией и Грузией.