Кожара обсудит в Таллинне интеграцию Украины в Евросоюз
02:59, 03 октября 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в четверг прибудет с официальный визитом в Эстонию, где обсудит с руководством страны вопросы интеграции Украины в Европейский союз.
Кожара встретится с министром иностранных дел Эстонии, спикером парламента и премьер-министром
Об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД, пишет РИА Новости.
В ходе визита Кожара встретится с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом, спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.
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На саммите стран Восточного партнерства, который пройдет в конце ноября в Вильнюсе, по всей вероятности будет подписан договор об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной и парафирован аналогичный договор с Молдавией и Грузией.
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