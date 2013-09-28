Эксперт: После подписания Соглашения с ЕС в Украине начнется экономический подъем

После подписания Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС Украину ожидает экономический подъем, который в свое время пережила Польша.Такое мнение аналитик Института мировой экономики Петерсона, эксперт по вопросам Украины в Вашингтоне Андерс Аслунд высказал в интервью телеканалу БТБ.

«Это будет полная трансформация украинской экономики, наподобие того, что мы видели в Польше. Экономики этой страны и Украины - не только соседские, они также очень похожие. Например, Польша вошла в немецкую цепь поставок, и из-за этого ее ВВП утроился по сравнению с 1990 годом», - отметил Аслунд.

Аналитик убежден, что европейские инвестиции пойдут в приоритетные отрасли украинской экономики.

«Мы сможем увидеть, что украинские компании станут субподрядчиками с европейскими. Будет видно, что европейские компании будут делать больше прямых инвестиций в Украину, и это действительно сможет трансформировать вашу экономику. Это будут не сталь или химикаты, а намного больше производственных товаров и услуг. Я думаю, IT-сектор Украины возрастет чрезвычайно, продолжится развитие аграрного сектора. Производство продуктов питания будет двигаться в сторону технического усложнения», - подытожил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 стороны парафировали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

Вместе с тем на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика по ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

18 сентября с. г. Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Подписание соглашения предварительно запланировано в ноябре текущего года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.