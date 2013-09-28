СМИ: Правительство Туниса собирается уйти в отставку

Как ожидается, об отставке кабинета министров будет объявлено сразу после начала диалога между исламистами и светской оппозицией Туниса, который должен начаться в середине будущей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на тунисские СМИ.

Национальный диалог в Тунисе растянется на три недели, в ходе которых политические оппоненты должны будут договориться о фигуре премьера. Будущий глава правительства займется подготовкой всеобщих выборов в Тунисе, намеченных на 2014 год.

Ранее сообщалось, что молодежное движение "Тамарруд" ("Бунт") намерено провести массовую акцию протеста в Тунисе 30 сентября. Его вдохновил опыт египетских коллег, которые сумели вывести на улицы миллионы демонстрантов против президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

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За четыре месяца существования тунисского "Бунта"его организаторы собрали уже более 2 миллионов подписей за отстранение от власти в Тунисе исламского движения "Ан-Нахда", отставку президента, правительства и временного парламента, где также большинство имеют исламские партии.

Громкие убийства в этом году двух видных тунисских оппозиционеров обострили и без того напряженную ситуацию в стране, где уже много месяцев длится противостояние исламистов и светских сил. Оппозиция обвиняет находящихся у власти исламистов не только в этих преступлениях, но и в экономическом и политическом кризисе в стране, ухудшении жизни населения. Производимые периодически перемены в составе руководства Туниса к улучшению ситуации не приводят. Политический диалог властей и оппозиции, начатый в августе этого года, завершился провалом.