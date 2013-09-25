Мэрия Луцка засекретила декларации о доходах своих чиновников

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Transparency International Украина.

Документ имеет название «Перечень сведений, представляющие служебную информацию в исполнительных органах городского совета Луцка». Распоряжение об определении перечня таких сведений 18 сентября 2013 года подписал городской голова Николай Романюк. «С юридической точки зрения этот документ противоречит Законам Украины «О доступе к публичной информации» и «О принципах предупреждения и противодействия коррупции»», - отмечается в сообщении.

В список служебной информации попали: генеральный план города, сведения о заработной плате работников, сведения, содержащиеся в декларациях о доходах. В мэрии считают, что разглашение этой информации может привести к «нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина, причинению вреда территориальной громаде, созданию препятствий работе муниципалитета».

Как замечает аналитик Transparency International Украина и координатор инициативы «Декларации без декораций» Анатолий Стоян, не исключено, что решение властей г. Луцк вызвано именно деятельностью местных активистов, которые начали мониторить декларации госслужащих и направлять информационные запросы в госучреждения: «Если предоставление публичной и законной информации препятствует работе мэрии Луцка, то следует задуматься о содержании работы этого муниципалитета. Каждая такая попытка выглядит довольно подозрительно, поэтому побуждает нас уделить более пристальное внимание полученным сведениям».

По информации активистов Национальной мониторинговой кампании «Декларации без декораций», данные о доходах собственного руководства отказались предоставить Государственная служба статистики, правительство Автономной Республики Крым, Донецкий городской совет. Кроме того, Секретариат Кабинета министров Украины попросил дополнительно 20 рабочих дней, чтобы обработать данные трех человек.

Напомним, Национальная мониторинговая кампания соответствия стилю жизни высокопоставленных должностных лиц Украины задекларированных ими доходов «Декларации без декораций» стартовала летом 2013 году. 40 общественных организаций, журналистских агентств и индивидуальных расследователей под руководством Transparency International Украина мониторят декларации госслужащих. Проверке подлежит стиль жизни министров, председателей областных госадминистраций, мэров областных центров, а также всех их заместителей. Видео, объясняющее суть инициативы.

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