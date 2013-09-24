25 сентября встреча начальника ГУ Миндоходов в Киеве со СМИ

25 сентября 2013 года в 11:00 состоится встреча с участием начальника Главного управления Миндоходов в Киеве Ирины Носачовой с представителями малого и среднего бизнеса на тему: «Легализация заработной платы и соблюдение требований действующего законодательства по оплате труда. Упрощенная система налогообложения».

Во встрече примут участие представители Исполнительного органа Киевсовета (КГГА), руководители и специалисты ГУ Миндоходив в Киеве.

Место проведения: г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19, ГУ Миндоходов в Киеве, 11 этаж, конференц-зал. Аккредитация журналистов обязательна по тел.: (067) 236-41-16, (044) 461-77-30.