Янукович выступит перед Генассамблеей ООН

Об этом сказал Советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что 23–25 сентября состоится рабочий визит Президента Украины в США для участия в роботе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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По словам Гончарука, глава Украинского государства также примет участие в официальном приёме от имени Президента США Барака Обамы и официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Бан Ки-Муна.

Гончарук сообщил, что, кроме того, в Нью-Йорке Президент Украины планирует провести ряд встреч с главами иностранных государств, руководителями институтов ЕС и международных организаций, представителями работающих в Украине американских компаний. Предусматривается, что глава государства даст интервью одному из ведущих американских информационных агентств, отметил Советник Президента.

Как сообщал УНИАН, 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 17 сентября. Ежегодные общие дебаты ГА ООН начнутся 24 сентября и продлятся до 1 октября. Ожидается, что в эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят 89 глав государств. 42 делегации будут представлены на уровне глав правительств и 61 - на уровне министров иностранных дел.