В ПР обвинили оппозицию в дезинформации по делу Тимошенко

Об этом заявила народный депутат Украины, заместитель председателя фракции ПР и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко.

«Оппозиционеры прекрасно понимают, что производство по обвинению Тимошенко в «деле ЕЭСУ» и обвинении в растратах ведется на законных основаниях, и намеренно пытаются ввести общественность в заблуждение. Впрочем, как и всегда они делают», - сообщила депутат.

Также она выразила удивление избирательностью оппозиционной критики.

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«Их комментарии говорят о полном, тотальном неуважении к судебной системе. Когда сегодняшние оппозиционеры были при власти (у них был свой президент, свой парламент, свой кабинет министров) - они не меняли судебную систему, их все устраивало. Сейчас мы ее стараемся изменить - привести в соответствие с международными нормами», - отметила Бондаренко.

«Лучше бы оппозиционеры отстаивали свою точку зрения на трибуне в парламенте - вносили свои законопроекты и поправки. А критика на публику - легкий способ получить внимание прессы. Пусть займутся реальной работой», - заявила Елена Бондаренко.

Кроме того, она сказала, что некоторые заявления, которые позволяют себе делать оппозиционеры, оскорбляют представителей судебной системы и государственного обвинения.

«Оскорбления в полной мере подпадают под Закон «Об информации», и если на то есть воля прокурора, у него есть полное право подать на них в суд и отстоять честь мундира, потому что в нормальной европейской стране это именно так и делается. В стране, где существует право - на защиту чести, достоинства, репутации, - невозможно огульно обвинять людей и не нести за это никакой ответственности. В европейской стране таких безосновательных обвинений никто терпеть не будет», - подчеркнула политик.

Она отметила, что оппозиционеры не стесняются в выражениях только в расчете на то, что прокурор не пойдет в суд.