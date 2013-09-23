В Совете Европы оценили украинскую судебную реформу

Об этом в комментарии телеканалу БТБ заявил спикер генерального секретаря Совета Европы Дэниел Холтген.

«Совет Европы очень доволен прогрессом Украины в реформе судебной системы. Эти реформы были введены и поддержаны очень успешной программой действий, которая существует между нами и Украиной уже более чем 2 года. Одним из важных шагов было вчерашнее голосование в парламенте Украины о введении внутренних судебных решений. Оно было воспринято очень позитивно здесь в Страсбурге», - сказал он.

По его словам, это совпадает с общим впечатлением, которое сложилось у Совета Европы от голосования украинского парламента.

Относительно голосования за реформу судебной системы, которое состоится в октябре, он выразил надежду на его положительный исход. По его словам, это будет важным фактором для Европейского Союза по принятию решения об Ассоциации с Украиной.

«Оба голосования воспринимаются в Совете Европы очень положительно. Европейский Союз смотрит на успехи в судебном реформировании как на предпосылку к подписанию Соглашения об Ассоциации. Как и на другие шаги, которые были сделаны в

рамках сотрудничества Украины и Совета Европы», - заявил Дэниел Холтген.