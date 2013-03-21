Совет Европы может дать Украине деньги для реформы самоуправления

В случае его успеха Украина сможет рассчитывать на получение дополнительных средств для полномасштабного развертывания реформы местного самоуправления. Об этом заявила советник Президента Украины и один из авторов государственной концепции развития местного самоуправления Марина Ставнийчук в Страсбурге после заседания Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы.

Как сообщили УНИАН в Фонде содействия конституционным реформам в Украине, по информации М.Ставнийчук, Конгресс местных и региональных властей рассмотрит в ближайшее время возможность предоставления финансовых ресурсов для украинских проектов, инициированных органами местной власти. Уже 26-27 марта в Брюсселе состоится семинар по имплементации плана действий Совета Европы для Украины (на 2011-2014 гг.) при участии представителей украинских министерств и ведомств, которые детально обсудят такую перспективу.

Как отмечается в сообщении, во время переговоров исполнительный секретарь Палаты регионов Конгресса Денис Губер отметил, что, несмотря на важность и необходимость в изменениях отношений между центральными и региональными органами власти «определяющим для СЕ остается процесс демократических изменений на местах».