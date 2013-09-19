Фюле призвал власти сотрудничать с оппозицией

Такое заявление он сделал на открытии собрания ”Ялтинской европейской стратегии”.

Он обратил внимание, что евроинтеграционные законы ”были приняты беспрецедентным количеством голосов”, сообщает ”Украинская правда».

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”Но не воспринимайте оппозицию как машину для голосования, которая будет голосовать за эти законы только потому, что этого хочет Фюле”, - сказал еврокомиссар.

Фюле назвал ”важным, чтобы власть в Украине создала пространство для оппозиции (в политической жизни), а оппозиция была конструктивной”.

Он также призвал не воспринимать подписание соглашения об ассоциации как отталкивание России: ”Это не выбор между Москвой и Брюсселем. Мы хотим, чтобы Украина имела хорошие отношения с Россией. Это стратегический партнер для нас”.

Фюле добавил, что ЕС стремится к созданию зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока.

Как сообщал УНИАН, завтра, 20 сентября, на 10-й Ялтинской ежегодной встрече, организованной «Ялтинской европейской стратегией», выступят 42-й Президент США (1993 – 2001) Вильям Джефферсон Клинтон и премьер-министр Великобритании (1997 – 2007) Тони Блэр.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Ялтинской европейской стратегии (YES). И откроют 10-ю Ялтинскую ежегодную встречу Президент Украины Виктор Янукович и Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Основной темой 10-го Форума Ялтинской европейской стратегии станут факторы успеха, которые являются фундаментом сильных, конкурентоспособных, самодостаточных и правовых государств и обществ. Другие темы дискуссий, вошедшие в повестку дня нынешнего форума YES, включают глобальную экономику, энергетическую безопасность, угрозы и инновации, меняющие нашу жизнь, а также тему лидерства. Особое внимание будет уделено будущему Широкой Европы и перспективам Украины относительно интеграции в европейские структуры и сотрудничеству с ними.

В дискуссиях форума примут участие: министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле; Советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев; вице-премьер-министр Республики Казахстан Кайрат Келимбетов; Президент Украины (1994–2005 гг.) Леонид Кучма; Президент Республики Польша (1995–2005 гг.), председатель Совета YES Александр Квасневский; 54-й премьер-министр Италии (2011–2013 гг.) Марио Монти; Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл; генерал армии США в отставке, директор Центрального разведывательного управления США (2011–2012 гг.) Девид Петреус; 30-й губернатор штата Нью-Мексико (2003–2011 гг.), 9-й государственный секретарь США по вопросам энергетики (1998–2001 гг.) Билл Ричардсон; канцлер Федеральной Республики Германия (1998–2005 гг.) Герхард Шредер; Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности (1999-2009 гг.), член Наблюдательного совета YES Хавьер Солана; министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский; Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

В число участников панельных дискуссий также вошли видные бизнесмены, экономисты и эксперты.

Кроме Президента Януковича, Украину в дискуссиях 10-й Ялтинской ежегодной встречи также будут представлять премьер-министр Украины Николай Азаров, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Напомним, 10-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир в эпоху изменений: факторы успеха», организованная Ялтинской европейской стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, состоится в Ливадийском дворце Ялты с 19 по 22 сентября 2013 года. Более 250 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из свыше 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Украину, Широкую Европу и мир.