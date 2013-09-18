В политсовет ПР вошли Арбузов, Клименко, Колобов и Ставицкий

Как сообщает пресс-служба ПР, кадровые решения были приняты сегодня на заседании политсовета Партии регионов.

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Так, в политсовет вошли: Сергей Арбузов, Анатолий Голубченко, Александр Клименко, Юрий Колобов, Михаил Короленко, Александр Пономарев, Олег Проскуряков, Эдуард Ставицкий, Геннадий Темник.

Вместе с тем политсовет Партии регионов исключил из своего состава Алексея Боярчука, Петра Мельника, Ореста Муца, Александра Черноморова.

Как сообщал УНИАН ранее, на сегодняшнем заседании политсовета ПР заместителями председателя партии были избраны Андрей Клюев и Борис Колесников.

Владимир Демидко был освобожден с должности заместителя председателя Партии регионов по собственному желанию.