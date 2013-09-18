Кличко уверен, что проблем с его выдвижением в президенты не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя информацию некоторых СМИ по поводу того, что он не сможет баллотироваться как кандидат на пост Президента, поскольку не проживает в Украине последние десять лет.

Он отметил, что все эти разговоры - это “инсинуации”.

Кличко подчеркнул, что “я рассматриваю возможность баллотироваться на должность Президента, но окончательное решение мы примем только после консультаций с общественностью”.

Кличко сказал, что именно это “раздражает уже многих и только с этим связана та грязь, которая сейчас начала литься, и все инсинуации на эту тему”.

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Кличко подчеркнул, что “в любой стране, где выступал Кличко, поднимался украинский флаг и раздавался украинский гимн”.

Справка УНИАН. Статья 9 Закона Украины «О выборах Президента Украины» определяет, что «Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг тридцати пяти лет, имеет право голоса, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет».